“التجارة” تضبط 122 ألف منتج مخالف بينها مواد غذائية

الرياض - الوئام:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 122 ألف منتج من المواد الغذائية وأدوات التجميل والمنظفات منتهية الصلاحية ، أو مجهولة المصدر، ومخزنة بشكل مخالف للمواصفات القياسية في أحد المستودعات في مدينة الرس.

ووقفت الفرق الرقابية بالوزارة بمساندة من الفرق الامنية على المستودع، الذي أحتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومنتجات أخرى مخالفة، حيث تم ضبط (٣٦.3٥٨) من المواد الغذائية، بعضها منتهية الصلاحية والبعض الأخر مجهول المصدر أو مخزن بشكل مخالف للمواصفات القياسية، كما تم ضبط (٤٣٣٤) من أدوات التنظيف وأدوات التجميل لانتهاء صلاحيتها.

وأتضح من خلال عمليات المسح لمكونات المستودع استخدام جزء منه كمعمل لإنتاج مستحضرات وخلطات اعشاب وزيوت، حيث تم ضبط (21.780) عبوة فارغة تستخدم للتعبئة، و ثلاثة اجهزة تستخدم للتعبئة وطباعة تاريخ الانتاج، بالإضافة لضبط (٦٧) برميل كبير تحوي زيوت متنوعة ومواد كيميائية تستخدم كمواد خام، ونحو(5000) عبوة زيوت جاهزة للبيع، و (55.400) ملصق تستخدم لتغيير تاريخ الإنتاج.

وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بتحرير محاضر بالمخالفات، واستدعاء صاحب المنشأة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، وتأمل من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.