تفاصيل جديدة بشأن عاملة إثيوبية قتلت طفلة وطعنت شقيقها بالرياض

الرياض - الوئام:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1439/10/19 باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطنة تفيد عن قيام عاملتها المنزلية (إثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كلٍ من ابنها البالغ من العمر (14عاماً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض.

وأوضح البلاغ أنه تم طعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما، حيث اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها، وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة.

وأكد المتحدث أنه تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين)، بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقها من قبل الجهة المختصة أقرت بما نسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.