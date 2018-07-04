مصادر: المراقب الصحي برفحاء تعرض لمحاولات اغتيال سابقة.. وتفاصيل جديدة بشأن القاتل

رفحاء - الوئام:

أكدت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على قاتل المراقب الصحي ببلدية رفحاء باقر إسماعيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن القاتل مواطن، ولا يعمل في البلدية.

وأكدت المصادر أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المراقب الصحي لإطلاق نار”. مبينة أن المجني عليه سبق وتعرض لمحاولة قتله بالرصاص قبل 7 سنوات، أمام منزله، إلا أن الرصاصات أصابت مقيما مصريا، وقتلته بالخطأ.

وكشفت أن موظف البلدية القتيل تلقى 12 رصاصة، في نحو الساعة الثانية والنصف ظهر الإثنين الماضي، في مواقف البلدية، ما أدى لوفاته. مؤكدة أنه جار تكثيف الجهود لكشف أسباب الجريمة.

وكشفت وأفادت المصادر أن المجني عليه من الأحساء وانتقل إلى رفحاء واستقر فيها منذ 15 عاماً، وعُرف عنه انضباطه في عمله وحسن تعامله وعلاقته الطيبة من جيرانه ومعارفه في رفحاء.

وكانت مصادر قد أكدت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على القاتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مبينة أنه مواطن ولا يعمل في البلدية.