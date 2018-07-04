مفاجآت بقائمة أغلى لاعبي أوروبا.. نيمار يفقد الصدارة وصلاح في “أغلى 5”

خلت قائمة اللاعبين العشرين الأعلى قيمة في أوروبا من اسم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، فيما حل المصري محمد صلاح في المركز الخامس، وذلك في أحدث تصنيف للمرصد السويسري لكرة القدم “سي آي إي إس”.
وجاء التحليل بناءً على عوامل عدة، مثل الأداء، ومدة العقد الحالي للاعب، والعمر.
وكشف التصنيف الجديد عدة مفاجآت، من بينها انتزاع هاري كين صدارة التصنيف من البرازيلي “نيمار جونيور”، والذي كان قد سجل رقمًا قياسيًا العام الماضي عندما غادر نادي برشلونة الإسباني ليلعب في صفوف الفرنسي باريس سان جيرمان مقابل 260 مليون دولار. بحسب موقع “بزنس إنسايدر”.
وجاء كيليان مبابي، أصغر لاعب في المنتخب الفرنسي (19 عاما)، في المركز الثالث.
وعلى المستوى العربي، حل المصري “محمد صلاح” الحائز على لقبي الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017- 2018 في المرتبة الخامسة.
وخلال إعداد التصنيف، قام المركز بتحليل بيانات أكثر من 5 آلاف عملية انتقال مدفوعة الثمن خلال السنوات السبع الماضية، واستخدم هذه الأرقام في إجراء تقييم عادل للاعبي كرة القدم النشطين في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى -تعد أيضًا الأكبر على مستوى العالم- وهي الدوري الإنجليزي، والإسباني، والألماني، والإيطالي، والفرنسي.
|
اللاعبون الأكثر قيمة في أوروبا (من الأقل إلى الأعلى)
|
الترتيب
|
الاسم
|
النادي
|
الجنسية
|
المركز
|
القيمة (مليون دولار)
|
25
|
مارك أندريه تير شتيجين
|
برشلونة
|
ألماني
|
حارس مرمى
|
117.7
|
24
|
كريستيانو رونالدو
|
ريال مدريد
|
برتغالي
|
مهاجم
|
121.1
|
23
|
لورينزو إنسيني
|
نابولي
|
إيطالي
|
مهاجم
|
122.0
|
22
|
جونزالو هجواين
|
يوفينتوس
|
أرجنتيني
|
مهاجم
|
122.4
|
21
|
إيدرسون مواريس
|
مانشستر سيتي
|
برازيلي
|
حارس مرمى
|
122.5
|
20
|
كريستيان إريكسن
|
توتنهام
|
دنماركي
|
لاعب وسط
|
124.4
|
19
|
صامول أومتيتي
|
برشلونة
|
فرنسي
|
مدافع
|
130.6
|
18
|
لويس سواريز
|
برشلونة
|
أوروغواياني
|
مهاجم
|
141.0
|
17
|
إدين هازارد
|
شيلسي
|
بلجيكي
|
مهاجم/ جناح
|
146.0
|
16
|
جابريل خيسوس
|
مانشستر سيتي
|
برازيلي
|
مهاجم
|
164.3
|
15
|
روبيرت فيرمينيو
|
ليفربول
|
برازيلي
|
مهاجم
|
167.0
|
14
|
بول بوجبا
|
مانشستر سيتي
|
فرنسي
|
لاعب وسط
|
169.7
|
13
|
ليروي سانيه
|
مانشستر سيتي
|
ألماني
|
جناح
|
178.3
|
12
|
فيليب كوتينيو
|
برشلونة
|
برازيلي
|
وسط مهاجم
|
181.0
|
11
|
رحيم إسترلينغ
|
مانشستر سيتي
|
إنجليزي
|
وسط مهاجم
|
181.7
|
10
|
روميلو لوكاكو
|
مانشستر يونايتد
|
بلجيكي
|
مهاجم
|
191.4
|
09
|
باولو ديابلا
|
يوفينتوس
|
أرجنتيني
|
وسط مهاجم
|
192.3
|
08
|
أنطوان جريزمان
|
أتلتيكو مدريد
|
فرنسي
|
مهاجم
|
192.7
|
07
|
كفين دي بروين
|
مانشستر سيتي
|
بلجيكي
|
وسط مهاجم
|
196.0
|
06
|
ديلي ألي
|
توتنهام
|
إنجليزي
|
لاعب وسط
|
200.4
|
05
|
محمد صلاح
|
ليفربول
|
مصري
|
جناح/ مهاجم
|
200.7
|
04
|
ليونال ميسي
|
برشلونة
|
أرجنتيني
|
مهاجم
|
215.9
|
03
|
كيليان مبابي
|
باريس سان جيرمان
|
فرنسي
|
مهاجم
|
218.6
|
02
|
نيمار جونيور
|
باريس سان جيرمان
|
برازيلي
|
جناح/ مهاجم
|
229.4
|
01
|
هاري كين
|
توتنهام
|
إنجليزي
|
مهاجم
|
235.8