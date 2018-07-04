مفاجآت بقائمة أغلى لاعبي أوروبا.. نيمار يفقد الصدارة وصلاح في “أغلى 5”

برن - الوئام:

خلت قائمة اللاعبين العشرين الأعلى قيمة في أوروبا من اسم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، فيما حل المصري محمد صلاح في المركز الخامس، وذلك في أحدث تصنيف للمرصد السويسري لكرة القدم “سي آي إي إس”.

وجاء التحليل بناءً على عوامل عدة، مثل الأداء، ومدة العقد الحالي للاعب، والعمر.