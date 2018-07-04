الحرس الثوري يهدد «دول» حال منع بيع النفط الإيراني

طهران - الوئام:

صعد الحرس الثوري الايراني اليوم الأربعاء من وتيرة التهديدات لجميع الدول حال منع بيع النفط الايراني. وأكد في بيان على لسان الناطق بإسمه أنه يؤيد تهديدات روحاني بشأن منع الدول الأخرى من تصدير النفط إذا تم منع بيع النفط الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر أمس الثلاثاء من نتائج حظر تصدير النفط الإيراني للخارج، فيما أكدت الإمارات والسعودية زيادة إنتاجهما من النفط بهدف المحافظة على استقرار السوق، ودعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نظيره الروسي ألكساندر نوفاك إلى مناقشة اتفاق منظمة أوبك الأخير.

وإيران هي ثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، وتصدر نحو مليوني برميل يوميا.

الرئيس الإيراني قال في تصريحات: هناك سلطة في الولايات المتحدة أعلنت نيتها خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر. برأيي أنه إعلان مبالغ فيه وأعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق على المستوى الفعلي.

وهو قرار خيالي يخرق كل القوانين والقواعد الدولية، ويتطلب خيالا واسعا أن تفكر بأن كل منتجي النفط سيقومون بالإنتاج والتصدير من دون أن تقوم إيران بالمثل وبين الخيال والتحذير، الردود الدولية تتسارع.