حالة نادرة.. إنقاذ حياة امرأة بعد انفجار الحجاب الحاجز أثناء الولادة

الباحة - الوئام:

استطاع فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة إنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 17 عاما، بعد انفجار الحجاب الحاجز أثناء الولادة، ووجود ثقبين بالمعدة، في حالة نادرة أدت إلى صعوبة في التنفس وتسمم في الدم.

وكشف بيان للمستشفى أن الحالة “تم قبولها مباشرة من منطقة مجاورة لمنطقة الباحة، وأجريت لها العملية، وخرجت من المستشفى، بصحة جيدة”.

وأفاد الدكتور حسن بن عثمان الزندي، رئيس أقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد بالباحة استشاري جراحة الصدر والمريء الحاصل على زمالة جامعة دالهاوسي الكندية و رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، بأنه تم استقبال المريضة في طوارئ مستشفى الملك فهد بالباحة، وخلال أقل من ساعة.

وأضاف أنه “في تميز في الإجراءات من قبل الإدارات المعنية في المستشفى، تم تجهيز الحالة لإجراء العملية لها والتي استغرقت قرابة الساعتين، تم خلالها إصلاح فتق الحجاب الحاجز وخياطة الثقوب الموجودة في المعدة علما أنه خلال العملية، تبين انحشار الأمعاء والمعدة والطحال في تجويف الصدر”.

وأضافت أنه “تم إنزال جميع الأحشاء لتجويف البطن، وإصلاح الفتق الموجود في الحجاب الحاجز، إضافة إلى تنظيف البطن الذي كان يحتوي أكثر من لترين من إفرازات المعدة”.

من جهته، وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج شكره لله أولا، ثم لإدارة المستشفى ثانيا، وللفريق الطبي الذي سهام في هذا الانجاز الطبي وإنقاذ حياة المريضة ثالثا. مؤكدا حرص الإدارة الصحية في المنطقة على خدمة المريض بالمقام الأول، وهو ما تحرص علية القيادة بالمملكة.