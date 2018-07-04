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صرفت دون وجه حق

كيف أعاد ديوان المراقبة العامة أكثر من 8 مليارات لخزينة الدولة؟

كيف أعاد ديوان المراقبة العامة أكثر من 8 مليارات لخزينة الدولة؟
weam.co/530298
الرياض - الوئام:

بلغ حجم الأموال العامة التي صرفت من قبل الجهات الحكومية دون وجه حق أو مستند نظامي 8 مليارات و580 مليون ريال خلال العام الماضي، وفق ما كشفه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسته أمس.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه “الوئام”، إلى أن 69% من حسابات الجهات الحكومية و70% من الصناديق العائدة للدولة، و100% من المؤسسات العامة، طالت الملاحظات بياناتها المالية.

جاء ذلك في الوقت الذي تتناول فيه اللجنة العليا للتنظيم الإداري في مجلس الوزراء ملف تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، والذي من المتوقع في حال إقراره أن يمنح الديوان زخما في محاربة الفساد المالي والإداري ويحقق له الاستقلال عن وزارتي المالية والخدمة المالية، مع تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة.

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