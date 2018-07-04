أرامكو تعيد التوازن لأسعار النفط الخام الآسيوي القياسي

الظهران - الوئام:

أعلنت أرامكو السعودية أنها بصدد تعديل مرجعها التسعيري للنفط الخام الآسيوي، وذلك في محاولة لتعزيز الموثوقية الكليّة للآلية المتّبعة لديها في أعمال التسعير.

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد، أحمد السبيعي: “إننا نعمل على إعادة التوازن إلى خامنا الآسيوي المرجعي حتى نضمن ارتكازه إلى سوق واسعة ونابضة بالحياة.

ومن شأن إدراج سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان أن يكون مكملًا لسعر وكالة بلاتس الحالي لخام دبي بهدف إتاحة رؤيةٍ أفضل لعملائنا لديناميكيات الأسعار”.

وأضاف السبيعي “هدفنا الرئيس هو ضمان أن يعكس مرجعنا التسعيري قوى السوق، ويخضع لضوابط تنظيمية جيدة، وأن يكون قابلًا للتنبؤ به. ونحن على ثقة من أن سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان، والمقترن بسعر وكالة بلاتس لخام دبي، سيحقق الغرض المرجو منه”.

يُشار إلى أن المرجع التسعيري المتبع في أرامكو السعودية منذ فترة طويلة هو متوسط تقديرات وكالة بلاتس لخامي دبي وعُمان. ومن شأن المرجع الجديد للشركة إحلال سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان محل سعر وكالة بلاتس لخام عُمان اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018م، ومن ثمّ إنشاء مزيج من الخامين الآسيويين الرئيسين القياسيين.