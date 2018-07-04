البلديات تنتهي من تنفيذ 986 مبنى بينها أسواق نفع عام ومسالخ

الرياض - الوئام:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه تم تنفيذ 986 مبنى لمختلف الأغراض والخدمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية تتضمن أسواق النفع العام والمسالخ ودورات المياه العامة، وذلك ضمن مبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية التي أطلقتها ضمن برنامج التحول البلدي، والرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استغلال المباني والمرافق البلدية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد أسواق النفع العام الجديدة بلغ (545) سوقاً بنهاية 2017 فيما جرى تطوير (65) سوقاً, وأضافت ” الشؤون البلدية والقروية ” أن عدد المسالخ ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية إلى (863) مسلخاً تتوزع على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الجهود إلى رفع كفاءة خدمات المباني والمرافق البلدية، ورفع نسبة رضا المستفيدين عن مستوى خدمات المباني والمرافق البلدية.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى انه تم خلال الفترة الماضية تطوير آلية طلب وتنفيذ مشاريع المباني والمرافق البلدية حسب الاحتياج الفعلي، وتنفيذ عدد 986 مبنى لمختلف الأغراض والخدمات البلدية مثل (المسالخ – أسواق النفع العام)، مؤكدة أنها تستهدف خلال الفترة من (2018 إلى 2020) مراعاة أولويات التنمية عند اعتماد المشاريع والمرافق البلدية ، وتحقيق مبادئ الوصول الشامل.

وستساهم الأسواق الجديدة في زيادة فرص العمل للسعوديين من خلال اتاحة الفرصة لهم للعمل في هذه الأسواق والتي ستكون لها مساهمة فعالة في توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، علما بأنه سيتم التنفيذ وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استغلال المباني والمرافق البلدية.