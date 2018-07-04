رئيس وزراء اليابان يلغي زيارة لإيران

وكالات - الوئام:

قالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ألغى زيارة لإيران هذا الشهر فيما يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا حيال طهران.

وقالت كيودو إن الزيارة التي كانت ستصبح الأولى لزعيم ياباني لإيران منذ 40 عاما كان مقررا أن تكون جزءا من جولة لرئيس الوزراء في الشرق الأوسط تبدأ يوم 11 يوليو.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر في الحكومة أن اليابان أبلغت إيران بأن آبي لن يتمكن من زيارة طهران رغم ترتيبات كانت تتخذها لمحادثات يجريها مع الرئيس حسن روحاني.

ومع ذلك، قال موتوسادا ماتانو وهو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن شيئا لم يتقرر بشأن خطط سفر آبي إلى الخارج.

واتخذ قرار عدم زيارة إيران على ضوء حملة ترامب لعزل طهران وخنق صادراتها النفطية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، في مايو، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

وحثت الولايات المتحدة اليابان وحلفائها الآخرين على وقف شراء النفط الإيراني تماما بحلول الرابع من نوفمبر.