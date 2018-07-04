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بين 13 عضوا

أسطورة كروية سعودية ضمن لجنة اختيار “أفضل لاعب في العالم”

أسطورة كروية سعودية ضمن لجنة اختيار “أفضل لاعب في العالم”
weam.co/530311
الرياض - الوئام:

شملت اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أسطورة كروية سعودية.

وجاء سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، ضمن اللجنة المشكلة لاختيار أفضل مدرب ولاعب في العالم لعام 2018.

وشملت القائمة 13 عضوا، هم كل من: سامي الجابر (السعودية)، إيمانويل أمونيكي (نيجيريا)، تشا بو كن (كوريا الجنوبية)، فابيو كابيلو (إيطاليا)، ديديه دروجبا (كوت ديفوار)، ريكاردو كاكا (البرازيل)، فرانك لامبارد (إنجلترا)، لوثر ماتيوس (ألمانيا)، أليساندرو نيستا (إيطاليا)، كارلوس ألبرتو بيريرا (البرازيل)، رونالدو (البرازيل)، آندي روكسبورج (أسكتلندا)، وينتون روفر (نيوزيلندا).

وبين الفيفا، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، خلال عام 2018، ستضم 10 لاعبين فقط، بدلا من 23 لاعبا، طبقا للنظام الذي كان معمولا به.

 

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