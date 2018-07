أسطورة كروية سعودية ضمن لجنة اختيار “أفضل لاعب في العالم”

الرياض - الوئام:

شملت اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أسطورة كروية سعودية.

وجاء سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، ضمن اللجنة المشكلة لاختيار أفضل مدرب ولاعب في العالم لعام 2018.

وشملت القائمة 13 عضوا، هم كل من: سامي الجابر (السعودية)، إيمانويل أمونيكي (نيجيريا)، تشا بو كن (كوريا الجنوبية)، فابيو كابيلو (إيطاليا)، ديديه دروجبا (كوت ديفوار)، ريكاردو كاكا (البرازيل)، فرانك لامبارد (إنجلترا)، لوثر ماتيوس (ألمانيا)، أليساندرو نيستا (إيطاليا)، كارلوس ألبرتو بيريرا (البرازيل)، رونالدو (البرازيل)، آندي روكسبورج (أسكتلندا)، وينتون روفر (نيوزيلندا).

وبين الفيفا، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، خلال عام 2018، ستضم 10 لاعبين فقط، بدلا من 23 لاعبا، طبقا للنظام الذي كان معمولا به.

The panels who will decide #TheBest shortlists have been announced! 🙌🏆

Some amazing names will be choosing the candidates for the men’s and women’s player and coach awards 👀 pic.twitter.com/vXLkPcU5Q0

— FIFA.com (@FIFAcom) ٤ يوليو ٢٠١٨