تفاصيل جديدة من شرطة الشمالية بشأن مقتل المراقب الصحي برفحاء

عرعر - طارق قمقوم - الوئام:

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية، اليوم (الأربعاء)، أنه في تمام الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 1439/10/18 هـ، باشر رجال الأمن بلاغا عن تعرض أحد موظفي أمانة محافظة رفحاء، في العقد الخامس من العمر، لإطلاق نار، من شخص مجهول، مما نتج عنه وفاته.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه تم تنفيذ إجراءات الضبط والاستدلال، وتكثيف التحريات والبحث الميداني، وتم بتوفيق الله تحديد هوية الجاني (مواطن في العقد الثاني من العمر) والقبض عليه بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله.

وتابع: بتضييق الخناق عليه، بادر بتسليم نفسه، وتم إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.