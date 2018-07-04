التعليقات: 0

تم القبض على الجاني

تفاصيل جديدة من شرطة الشمالية بشأن مقتل المراقب الصحي برفحاء

تفاصيل جديدة من شرطة الشمالية بشأن مقتل المراقب الصحي برفحاء
weam.co/530313
عرعر - طارق قمقوم - الوئام:

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية، اليوم (الأربعاء)، أنه في تمام الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 1439/10/18 هـ، باشر رجال الأمن بلاغا عن تعرض أحد موظفي أمانة محافظة رفحاء، في العقد الخامس من العمر، لإطلاق نار، من شخص مجهول، مما نتج عنه وفاته.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه تم تنفيذ إجراءات الضبط والاستدلال، وتكثيف التحريات والبحث الميداني، وتم بتوفيق الله تحديد هوية الجاني (مواطن في العقد الثاني من العمر) والقبض عليه بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله.

وتابع: بتضييق الخناق عليه، بادر بتسليم نفسه، وتم إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

روابط ذات صلة

مصادر: المراقب الصحي برفحاء تعرض لمحاولات اغتيال سابقة.. وتفاصيل جديدة بشأن القاتل

مصادر: المراقب الصحي برفحاء تعرض لمحاولات اغتيال سابقة.. وتفاصيل جديدة بشأن القاتل
“خبر واتساب” يتسبب في مقتل امرأة بطريقة بشعة

“خبر واتساب” يتسبب في مقتل امرأة بطريقة بشعة
رغم الفرحة المونديالية.. المكسيك تشهد جريمة كروية مدوية

رغم الفرحة المونديالية.. المكسيك تشهد جريمة كروية مدوية
شرطة القصيم: قاتل الشيخ ابراهيم الغصن زوجته السورية وابن جلدتها

شرطة القصيم: قاتل الشيخ ابراهيم الغصن زوجته السورية وابن جلدتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>