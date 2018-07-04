“حماية المستهلك” ترد على شركة المراعي.. ومواطنون يطرحون البدائل

الرياض - الوئام:

ردت جمعية حماية المستهلك بشكل عملي على قرار شركة “المراعي” برفع أسعارها، بحجة “ارتفاع التكاليف”.

وقالت الجمعية إن “بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 19/10/1439هـ الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة مبهم وغير دقيق”.

وأضافت الجمعية، في بيان، أن “ما ذكرته شركة المراعي في بيانها جاء دون أي تفاصيل، وأن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا، خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين”.

كما دعت الجمعية، متابعيها على موقع “تويتر”، بطرح بدائل لمنتجات الشركة، قائلة إن السوق واسع والخيارات موجودة. كما دشنت وسما تحت اسم #استبدلها_بغيرها.

وجاء على رأس خيارات المستهلكين منتجات شركة “السيرة”، و”نادك”، و”الصافي”، وندى”، و”الوطنية”.