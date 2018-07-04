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قتله إثر خلافات

شرطة المدينة تكشف الغموض عن جريمة قتل بينبع

شرطة المدينة تكشف الغموض عن جريمة قتل بينبع
weam.co/530315
المدينة - سمير اللهيبي - الوئام:

صرح الرائد حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1439/10/20 هـ باشر رجال الأمن بمحافظة ينبع بلاغا عن شخص متوفٍ داخل سيارته بحي العصيلي.

وأضاف الرائد القحطاني، في بيان، أنه بالفحص تبين أن “المتوفى مواطن في العقد الرابع من العمر، وبه آثار ثلاثة أعيرة نارية”.

وكشف أن “إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحريات الميدانية أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره، وبمتابعته أمنيا، بادر بتسليم نفسه لمركز شرطة ينبع النخل وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة نوع رشاش”.

وأضاف أن المتهم أقر بارتكابه الجريمة إثر خلاف بينهما، وتم إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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