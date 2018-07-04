التعليقات: 0

خلال الستة أشهر الأخيرة

350 برنامج تدريبي للمستفيدات من خدمات الرعاية والضمان بالرياض

350 برنامج تدريبي للمستفيدات من خدمات الرعاية والضمان بالرياض
weam.co/530316
الرياض - الوئام:

بلغ إجمالي برامج التدريب التي نفذتها الفروع النسائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة أشهر الأخيرة اكثر من 350 برنامج تدريبي ودورة وورشة عمل استهدفت المستفيدات من خدمات الرعاية والضمان والموظفات العاملات معهن .

أوضحت ذلك مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لولوة الدحام التي أشارت إلى ان البرامج التدريبية شملت جميع مراكز ودور الإيواء النسائية والرعاية النهارية ومكاتب الضمان ووحدتي الحماية والخدمات المساندة للإناث.

وتهدف في مجملها إلى استكشاف وتنمية قدرات ومهارات المشمولات بالرعاية من اليتيمات وذوات الإعاقة والمسنات والنزيلات واطفال التوحد في شتى المجالات واستثمار طاقاتهن بالشكل الأمثل إلى جانب مساعدتهن في تخطي ماقد يصادفهن من صعوبات وعلاج مالدى بعض الحالات من مشكلات ، فيما تهدف البرامج الأخرى التي تقدمها مكاتب الضمان والحماية والخدمات المساندة إلى توعية وتأهيل وتدريب الحالات المستفيدة وتعريفهن بحقوقهن في المجتمع لتحسين المستوى الثقافي والمعيشي لديهن على حد سواء .

يذكر أن جميع تلك البرامج والدورات نفذت من خلال تكوين العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية ومراكز التدريب وقدمها نخبة من المدربين والمدربات في المجالات العلمية والثقافية وتطوير الذات.

روابط ذات صلة

«لوف» يحسم قراره بشأن تدريب الماكينات الألمانية

«لوف» يحسم قراره بشأن تدريب الماكينات الألمانية
بعد تكهنات كثيرة .. ريال مدريد يستعين بمدرب إسباني

بعد تكهنات كثيرة .. ريال مدريد يستعين بمدرب إسباني
ضمان الرياض يبحث تدريب وتأهيل «1500» أسرة ضمانية

ضمان الرياض يبحث تدريب وتأهيل «1500» أسرة ضمانية
«التعليم» تتيح أكثر من 90000 فرصة تدريبية

«التعليم» تتيح أكثر من 90000 فرصة تدريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>