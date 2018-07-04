السعودية تمنح جزر القمر 22 مليون دولار لتمويل مشاريع

وكالات - الوئام:

وقعت السعودية اتفاقات مع جزر القمر بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في تمويل البنية التحتية للمياه والطرق في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقال مسؤولون في جزر القمر إن “الاتفاقات وُقعت خلال اجتماع في موروني عاصمة جزر القمر، يوم الثلاثاء، بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومضيفه الرئيس غزالي عثماني.”

وقال يحيى محمد إلياس، مستشار الرئيس للشؤون العربية للصحفيين ، إن الوزير السعودي يحمل رسالة من الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف أن السعودية مستعدة لدعم مواطني جزر القمر في سعيهم لأن يكون لديهم دولة صاعدة بحلول 2030.