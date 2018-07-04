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لليوم الرابع على التوالي

الليرة التركية تهبط مجددا بالتزامن مع فوز أردوغان رسميا بالرئاسة

الليرة التركية تهبط مجددا بالتزامن مع فوز أردوغان رسميا بالرئاسة
weam.co/530329
وكالات - الوئام:

دفعت المخاوف بشأن التضخم الليرة التركية للانخفاض لرابع جلسة على التوالي اليوم الأربعاء، مع تزايد التوقعات في أسواق المال بزيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة 0.7 بالمئة إلى 4.7120 مقابل الدولار بعد أن تضررت بشدة في الجلسة السابقة عندما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في يونيو حزيران قفز إلى أعلى مستوى في 14 عاما بينما وصل المعدل الشهري إلى ضعفي توقعات المحللين تقريبا.

وخسرت الليرة بالفعل حوالي 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي على الرغم من أن البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بما إجماليه خمس نقاط مئوية منذ أبريل نيسان لتصل إلى 17.75 بالمئة، على أمل دعم العملة.

وساعد تراجع الليرة المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول على تسجيل سادس زيادة في الجلسات السبع السابقة، لأن ضعف العملة يساعد المصدرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس الانتخابات الأعلى فى تركيا فوز رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة بنسبة 59ر52% من الاصوات.

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