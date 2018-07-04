جمرك البطحاء يُحبط تهريب 21 كيلو جرام من الهيروين والشبو

الرياض- الوئام:

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من “الهيروين” بلغت 10.10 كيلوجرام، وكمية أخرى من مادة “الشبو” المحظورة بلغت 11 كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وتفصيلاً قال زياد البلوي مدير عام جمرك البطحاء عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة لإجراءات الكشف والمعاينة عُثر على خزان مستحدث خلف كابينة الشاحنة وبفتحه تبيّن أنه معبأ بالزيت.

وبالتأكد من عدم احتواءه على أي من الممنوعات عُثر على تلك الكمية من مادتي الهيروين والشبوا مُخبأة بداخل أكياس معلقة بسلسلة حديدية طويلة يصل طولها إلى قاع الخزان، وأضاف البلوي أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن جمرك البطحاء أحبط مؤخرًا محاولة تهريب كمية من حبوب “الزاناكس” المحظورة بلغت 100 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من الشاحنات.