كأس العالم: بلجيكا تواجه التحدي الأصعب أمام البرازيل

موسكو- الوئام:

رغم توالي سقوط الكبار في كأس العالم لكرة القدم، نجحت البرازيل وبلجيكا في تجنب العاصفة، لتتواجهان في لقاء من العيار الثقيل بدور ربع النهائي في كازان، بعد غد الجمعة.وغادر معظم المرشحين لنيل اللقب من بين القوى العظمى التقليدية.

لكن المواجهة بين البرازيل البطلة 5 مرات، والجيل الذهبي لبلجيكا، جعلت المحللين يتنفسون الصعداء بعد أن أصابوا في توقع واحد على الأقل.

وتأهل الفريقان بطريقتين مختلفين، لكنهما وصلا إلى هذه المرحلة بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات.

واستغلت البرازيل براعة نيمار، وحيل ويليان، لتجتاز عقبة صعبة أمام المكسيك بفوزها 2-0، ليعزز فريق المدرب تيتي فرصه كمرشح لنيل اللقب للمرة السادسة.

أما مسيرة بلجيكا فكانت سهلة، قبل أن تواجه موقفاً مرعباً أمام اليابان في دور 16، لكنها فازت 3-2 في اللحظات الأخيرة.

وشكلت النهاية الرائعة بتسجيل ثلاثة أهداف قرب النهاية، لتعويض التأخر 2-0 أمام اليابان تحذيراً شديداً للمنافسين من القوة الهائلة لفريق المدرب روبرتو مارتينيز، ولكن عند مواجهة البرازيل سيكون هجوم بلجيكا القوي في وجود القائد إيدن هازارد، وروميلو لوكاكو، تحت اختبار صعب لاختراق دفاع صلب استقبل هدفاً واحداً في أربع مباريات بالبطولة، وإجمالي 6 أهداف في آخر 25 مباراة.

وأظهر الانتصار أمام المكسيك الأداء النموذجي لدفاع البرازيل في وجود قلبي الدفاع تياغو سيلفا وميراندا، والظهيرين فاغنر وفيليبي لويس، وربما يظهر بصيص أمل أمام بلجيكا بغياب لاعب وسط البرازيل كاسيميرو بسبب الايقاف لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة المكسيك.