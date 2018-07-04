التعليقات: 0

في مواجهة ملتهبة بعد غد الجمعة

كأس العالم: بلجيكا تواجه التحدي الأصعب أمام البرازيل

كأس العالم: بلجيكا تواجه التحدي الأصعب أمام البرازيل
weam.co/530343
موسكو- الوئام:

رغم توالي سقوط الكبار في كأس العالم لكرة القدم، نجحت البرازيل وبلجيكا في تجنب العاصفة، لتتواجهان في لقاء من العيار الثقيل بدور ربع النهائي في كازان، بعد غد الجمعة.وغادر معظم المرشحين لنيل اللقب من بين القوى العظمى التقليدية.

لكن المواجهة بين البرازيل البطلة 5 مرات، والجيل الذهبي لبلجيكا، جعلت المحللين يتنفسون الصعداء بعد أن أصابوا في توقع واحد على الأقل.

وتأهل الفريقان بطريقتين مختلفين، لكنهما وصلا إلى هذه المرحلة بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات.

واستغلت البرازيل براعة نيمار، وحيل ويليان، لتجتاز عقبة صعبة أمام المكسيك بفوزها 2-0، ليعزز فريق المدرب تيتي فرصه كمرشح لنيل اللقب للمرة السادسة.

أما مسيرة بلجيكا فكانت سهلة، قبل أن تواجه موقفاً مرعباً أمام اليابان في دور 16، لكنها فازت 3-2 في اللحظات الأخيرة.

وشكلت النهاية الرائعة بتسجيل ثلاثة أهداف قرب النهاية، لتعويض التأخر 2-0 أمام اليابان تحذيراً شديداً للمنافسين من القوة الهائلة لفريق المدرب روبرتو مارتينيز، ولكن عند مواجهة البرازيل سيكون هجوم بلجيكا القوي في وجود القائد إيدن هازارد، وروميلو لوكاكو، تحت اختبار صعب لاختراق دفاع صلب استقبل هدفاً واحداً في أربع مباريات بالبطولة، وإجمالي 6 أهداف في آخر 25 مباراة.

وأظهر الانتصار أمام المكسيك الأداء النموذجي لدفاع البرازيل في وجود قلبي الدفاع تياغو سيلفا وميراندا، والظهيرين فاغنر وفيليبي لويس، وربما يظهر بصيص أمل أمام بلجيكا بغياب لاعب وسط البرازيل كاسيميرو بسبب الايقاف لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة المكسيك.

روابط ذات صلة

مونديال روسيا: أوروغواي الصلبة مستعدة لفرنسا بقيادة مبابي

مونديال روسيا: أوروغواي الصلبة مستعدة لفرنسا بقيادة مبابي
السويد تتأهل لربع نهائي كاس العالم على حساب سويسرا

السويد تتأهل لربع نهائي كاس العالم على حساب سويسرا
نيمار يقود البرازيل لربع النهائي ويرسخ “عقدة المكسيك”

نيمار يقود البرازيل لربع النهائي ويرسخ “عقدة المكسيك”
كأس العالم: السويد تواجه سويسرا في دور الـ16

كأس العالم: السويد تواجه سويسرا في دور الـ16

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>