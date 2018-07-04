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جعلها الله سقيا رحمة وبركة

شاهد: أمطار الخير في مناطق المملكة

شاهد: أمطار الخير في مناطق المملكة
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الرياض- الوئام:

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل عسير  شملت معظم أرجاء المحافظة  سالت على إثرها الأودية والشعاب كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة سراة عبيدة والمراكز الإدارية التابعة لها.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

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