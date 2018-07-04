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لم يتم بعد تنفيذ الحكم

غرامة «50» يورو لوالدي تلميذ منعاه من زيارة مسجد بألمانيا

غرامة «50» يورو لوالدي تلميذ منعاه من زيارة مسجد بألمانيا
weam.co/530356
برلين- الوئام:

قضت محكمة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بفرض غرامة مالية بقيمة 50 يورو على والدين منعا ابنهما في عام 2016، من زيارة مدرسية لأحد المساجد في مدينة رندسبورغ شمالي ألمانيا.

وذكرت قاضية المحكمة في حيثيات حكمها، وفقاً لمتحدث، أنها ترى أنه طالما أن الزيارة جاءت في إطار حصة جغرافيا، فإنها مقبولة بالنسبة للوالدين اللادينيين.

وأوضحت القاضية أن الزيارة القصيرة التي تمت في يونيو  2016، لم تكن تتعلق بحصة دينية، مشيرة إلى أنها خلت من أي تلقين أو دعاية للإسلام، واستندت القاضية في حكمها الصادر اليوم على أحكام للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية الاتحادية.

ولم يتم بعد تنفيذ الحكم .وكان والد التلميذ الذي كان يبلغ 13 عاماً وقت الزيارة، قد تقدم باعتراض على الغرامة، ما ألزم المحكمة بإعادة النظر في الواقعة.

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