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في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة القصيم: قبول «14» ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة

جامعة القصيم: قبول «14» ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة
weam.co/530358
القصيم -الوئام:

أعلنت جامعة القصيم  قبول حوالي 14 ألف طالب وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد 1439 /1440هـ ، للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي في كليات الجامعة، البالغ عددها 38 كلية في مختلف محافظات المنطقة، حيث يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتائج قبولهم عبر موقع الجامعة الإلكتروني وعبر موقع عمادة القبول والتسجيل.

من جانبه بين عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد الأحمد أنه تم قبول الطلاب عبر النسب الموزونة للتخصصات العلمية التي هي عبارة عن اختبار القدرات والاختبار التحصيلي ومعدل المرحلة الثانوية أو النسبة المكافأة التي هي عبارة عن اختبار القدرات ومعدل المرحلة الثانوية، أما الطالبات فتم قبولهن بالنسبة الموزونة فقط.

وأكد الأحمد أنه بالنسبة للطالبات هناك تخصصات “معومة” يحق لجميع الطالبات التقدم عليها أيا كانت محافظتها في حين توجد تخصصات تقتصر على طالبات المحافظة بسبب تكرار القسم في عدة محافظات في مقرات الجامعة ، موضحًا أنه تم قبول الطالبات على أكثر من 65 تخصصاً فيما تم قبول الطلاب على قرابة 45 تخصصاً .

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