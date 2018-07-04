القبض على المتورطين في حرق سيارة المواطنة بمكة

مكة - الوئام :

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم والتي وقعت أمس الأول.

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم ، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة.

حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة ، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.