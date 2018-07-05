هزة ارضية تضرب لبنان والاردن

الوئام - متابعات

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أن هزة أرضية سجلت مساء اليوم وشعر بها العديد من سكان المحافظات ولاسيما العاصمة بيروت.

وقال رشيد جمعة مسؤول الشبكة الزلزالية في مركز البحوث العلمية للوكالة الوطنية للإعلام في بيروت إن “هزة أرضية مصدرها منطقة بحيرة طبريا حصلت عند العاشرة من مساء اليوم وهي بقوة 4.3 درجة وشعر بها سكان العديد من المناطق اللبنانية ولا سيما بيروت والجنوب والبقاع وجبل لبنان”.

وأضاف جمعة أن هناك هزات ارتدادية ما زالت مستمرة.

وتعالت أصوات الآذان في المساجد في بيروت والجنوب والبقاع فور شعور السكان بالهزة. ولم تسفر الهزة عن أية أضرار بشرية أو مادية.

من جهة ثانية،تعرضت الاردن لعدة هزات أرضية كان مركزها منطقة بحيرة طبريا من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وقال مدير مرصد الزلازل في الأردن الدكتور محمود القريوتي في تصريحات صحفية، أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 4.50 دقيقة صباحا بقوة 4.2 درجة، أعقبه بثماني دقائق وفي المكان ذاته زلزال آخر بقوة 3.2 درجة“.