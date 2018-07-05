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قطع كابل للألياف الضوئية

ميليشيا الحوثي تقطع الاتصالات والإنترنت عن الحديدة

ميليشيا الحوثي تقطع الاتصالات والإنترنت عن الحديدة
weam.co/530370
الحديدة (اليمن)- الوئام:

أفاد سكان محليون أن ميليشيات الحوثي قامت بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل عن محافظة الحديدة.

وقالت مصادر إن الانقطاع شمل تلفونات الأرضي ويمن موبايل وسبأ فون عدا اتصالات متقطعة من خدمة شركة الجوال mtn”، وأوضح مصدر من نازحي الحديدة في صنعاء، أن تواصلهم مع أهاليهم انقطع تماماً، حيث تم قطع الاتصالات والإنترنت عن الحديدة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ميليشيات الحوثي وجهت الأسبوع الماضي كافة شركات الاتصالات المحلية بحجب خدمة الإنترنت عن معظم مناطق ومديريات الحديدة.

وفيما تقول مصادر في شركة الاتصالات إن انقطاع الاتصالات والإنترنت في الحديدة ناتج عن قطع كابل للألياف الضوئية في 3 مناطق مختلفة بين مدينتي المراوعة والقطيع بسبب الحفريات التي يقوم بها الحوثي على الطريق العام.

وأشار المصدر أن الشركة قامت بنقل المحطات إلى مسار ثانٍ وبدأت خدمة الإنترنت والاتصالات تعود تدريجياً لبعض مناطق المحافظة لحين يتم إصلاح ما أتلفته الحفريات.

وتتحكم ميليشيات الحوثي بخدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد، كون محطات وشركات الاتصالات وخدمات الإنترنت مازالت في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات وتجبي منها أموالاً طائلة.

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