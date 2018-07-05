الرئيس الجزائري ينهي مهام مسؤولين عسكريين بارزين

الجزائر- الوئام:

أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مهام مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع الوطني، بعد أسبوع من إقالته لقائد جهاز الشرطة، عبد الغني هامل.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، إن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أشرف مساء أمس الأربعاء، باسم الرئيس بوتفليقة، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد غالي بلقصير، كقائد جديد لجهاز الدرك الوطني، خلفاً للواء مناد نوبة.

وكان العميد بلقصير، قبل هذا اليوم، رئيساً لأركان جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، كشف تلفزيون “النهار” أن الرئيس بوتفليقة، أنهى مهام اللواء بوجمعة بودواور، مدير المالية بوزارة الدفاع، واللواء مقداد بن زيان، مدير الموارد البشرية بذات الوزارة.