التعليقات: 0

بعد أسبوع من إقالته لقائد جهاز الشرطة

الرئيس الجزائري ينهي مهام مسؤولين عسكريين بارزين

الرئيس الجزائري ينهي مهام مسؤولين عسكريين بارزين
weam.co/530371
الجزائر- الوئام:

أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مهام مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع الوطني، بعد أسبوع من إقالته لقائد جهاز الشرطة، عبد الغني هامل.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، إن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أشرف مساء أمس الأربعاء، باسم الرئيس بوتفليقة، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد غالي بلقصير، كقائد جديد لجهاز الدرك الوطني، خلفاً للواء مناد نوبة.

وكان العميد بلقصير، قبل هذا اليوم، رئيساً لأركان جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، كشف تلفزيون “النهار” أن الرئيس بوتفليقة، أنهى مهام اللواء بوجمعة بودواور، مدير المالية بوزارة الدفاع، واللواء مقداد بن زيان، مدير الموارد البشرية بذات الوزارة.

روابط ذات صلة

الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب

الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب
المغرب: الجزائر تقدم دعماً فاضحاً لجبهة البوليساريو

المغرب: الجزائر تقدم دعماً فاضحاً لجبهة البوليساريو
الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي

الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي
فرنسا تطرد إمام مسجد إلى الجزائر

فرنسا تطرد إمام مسجد إلى الجزائر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>