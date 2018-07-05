التعليقات: 0

ستتخذ قرارات جديدة

إيران تهدد: لن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تهدد: لن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
weam.co/530374
طهران- الوئام:

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فيما ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما وصفه بالوضع الجديد.

ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى روحاني قوله بعد اجتماع مع أمانو: أنشطة إيران النووية كانت دوماً لأغراض سلمية، لكن إيران هي التي ستحدد مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد، وتابع أن إيران ستتخذ قرارات جديدة إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

إيران تستدعي السفير الفرنسي

إيران تستدعي السفير الفرنسي
روحاني يصرخ في أوروبا: نطلب التصدي لعقوبات ترامب على إيران

روحاني يصرخ في أوروبا: نطلب التصدي لعقوبات ترامب على إيران
الحرس الثوري يهدد «دول» حال منع بيع النفط الإيراني

الحرس الثوري يهدد «دول» حال منع بيع النفط الإيراني
ترامب يتهم أوباما بتجنيس «2500» إيراني

ترامب يتهم أوباما بتجنيس «2500» إيراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>