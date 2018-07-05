إيران تهدد: لن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران- الوئام:

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فيما ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما وصفه بالوضع الجديد.

ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى روحاني قوله بعد اجتماع مع أمانو: أنشطة إيران النووية كانت دوماً لأغراض سلمية، لكن إيران هي التي ستحدد مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد، وتابع أن إيران ستتخذ قرارات جديدة إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.