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في عدد من التخصصات

وظائف لحملة الدبلوم بشركة خدمات الملاحة الجوية

وظائف لحملة الدبلوم بشركة خدمات الملاحة الجوية
weam.co/530375
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، لذوي الخبرة.

وقالت أن الوظائف المتاحة تفاصيلها كالاتي:

مشرف التخطيط و التحليل (Analysis and Planning Supervisor).

مشرف الهندسة الكهربائية والميكانيكية (Electro Mechanical Engineering Supervisor).

مهندس أول الحاسب الآلي (Computer Engineer – Senior).

مهندس أول مدني (Civil Engineer – Senior).

مهندس أول مراقبة (Surveillance Engineer – Senior).

كاتب تقني (Technical Writer).

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/TJBiCJ

مع العلم بأن التقديم ينتهي بتاريخ 2018/07/17.

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