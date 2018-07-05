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تم ضبطها بميناء وهران

شحنة كوكايين تطيح بمسؤول أمني رفيع بالجزائر

شحنة كوكايين تطيح بمسؤول أمني رفيع بالجزائر
weam.co/530384
الجزائر- الوئام:

أكدت معلومات متطابقة أن قائد الشرطة الجديد في الجزائر العقيد مصطفى لهبيري أقال قائد شرطة العاصمة الجزائر نور الدين براشدي الذي يوصف على أنه من المقربين من قائد الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الذي انهيت مهامه الثلاثاء الماضي بقرار من الرئيس بوتفليقة.

وربطت مصادر مطلعة هذه القرارات بقضية اكتشاف شحنة من الكوكايين قدرت بـ701 كيلوغرام نهاية مايو  الماضي بميناء وهران، على متن باخرة آتية من البرازيل كانت محملة باللحوم الموجهة للسوق الداخلي.

وتحول هذا الموضوع إلى ” قضية دولة” في الجزائر، بسبب شبهات حول تورط مسؤولين في ربط علاقات مع المتهم الرئيسي المعروف باسم ” كمال البوشي” الذي يوجد رهن الاعتقال رفقة عدد من الموقوفين.

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