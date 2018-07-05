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في مجال البيئة

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
weam.co/530385
جدة- الوئام:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد البحوث والاستشارات بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمواطنين من حاملي درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات العلمية فرص تدريب عملي مدفوع التكاليف في مجال البيئة وذلك لمدة أربع سنوات.

حيث ستكون السنة الأولى خارج المملكة ويعقبها ثلاث سنوات من التدريب في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو أحد فروعها داخل المملكة.

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم على البرنامج الذي يأتي بإشراف وإدارة الجامعة هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات العلمية (علوم البيئة ، هندسة بيئية ).

وأن يكون حاصلاً بحد أدنى على درجة 6 درجة في IELTS  Academic وأن لا تقل كل مهارة عن 5.5 ، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً لحامل درجة البكالوريوس  و 35 عاماً لحامل درجة الماجستير وأن لا يكون موظف رسمي في أي قطاع .

ويبدأ التسجيل في 02- 07-2018  وينتهي بتاريخ 19-07-2018. وسيجد المتقدم جميع المعلومات المتعلقة بمجالات التدريب باللغة العربية والإنجليزية على صفحة المعهد.

وللتقديم وتعبئة البيانات على الرابط التالي:

http://arsad.bizsaweb.com/PG_Candidate_Registration.aspx 

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