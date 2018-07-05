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في وقت لاحق من العام الجاري

هاتف ذكي بـ«9» كاميرات.. قريباً

هاتف ذكي بـ«9» كاميرات.. قريباً
weam.co/530386
واشنطن- الوئام:

تطور شركة لايت الأمريكية لتصنيع الكاميرات والمستشعرات هاتفاً ذكياً يشتمل على 5 إلى 9 كاميرات في الجهة الخلفية قادرة على التقاط صور بدقة تصل إلى 64 ميغابيكسل، مع وعود بتحقيق أداء أفضل في ظروف إضاءة منخفضة وتأثيرات عميقة وتخطط للكشف عنه في وقت لاحق من العام الجاري.

ويبدو من غير الواضح بعد ما إذا كانت Light تطمح لأن تكون شركة هواتف ذكية كبيرة، أو إذا كانت تراهن ببساطة على تطوير وبيع نظام الكاميرات المتعددة الخاص بها لشركات أخرى، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Light ليست الوحيدة التي تحاول بناء كاميرات خارقة للهواتف الذكية، إذ سبقتها إلى ذلك شركة صناعة الكاميرات ريد RED عبر إطلاق هاتفها الذكي الذي يتضمن نظام عدسات معياري، بحيث يمكن استخدام الهاتف كمحدد رؤية لكاميرات الشركة السينمائية.

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