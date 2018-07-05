أداة رقمية مجانية للتعرف على البرمجيات الخبيثة

واشنطن- الوئام:

أطلقت شركة سيمانتك أداة رقمية مجانية تساعد الأفراد والمؤسسات على تحديد ما إذا كان جهاز التوجيه مصاباً ببرمجيات VPNFilter الخبيثة.

وتستهدف برمجيات VPNFilter التي ظهرت أول إصابة بها في مايو تشكيلة واسعة من أجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة التوجيه وأجهزة التخزين الملحقة بالشبكات.

وتعمل هذه البرمجيات على تثبيت برنامج ملحق يراقب ويعدل حركة البيانات عبر شبكة الإنترنت من خلال جهاز التوجيه المصاب، وهو ما يسمح لمجرمي الإنترنت بضخ محتوى ضار أو جعل أجهزة التوجيه غير قابلة للتشغيل أو الاستيلاء على كلمات المرور والمعلومات السرية والحساسة.

وتعمل أداة VPNFilter Check من سيمانتك على معرفة أي تغيير في حركة تدفق البيانات من قبل جهاز توجيه مصاب بهذا النوع من البرمجيات الضارة.

وحتى الآن، تُعرف برمجيات VPNFilter بقدرتها على إصابة أجهزة التوجيه في الشركات أو المنازل.

وبإمكان المستخدم فحص جهاز التوزيع الخاص به من خلال أداة VPNFilter Check.