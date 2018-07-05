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السلطات تتخذ إجراءات عاجلة

«17» قتيلاً ضحية الحر في كندا

«17» قتيلاً ضحية الحر في كندا
weam.co/530394
مونتريال (كندا) - الوئام:

لقي 17 شخصا مصرعهم جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في مناطق متفرقة في كندا.

وبحسب موقع “GLOBAL AND MAIL” توفي 12 شخصا بسبب الحرارة الشديدة في منطقة مونتريال، حيث بلغت درجة الحرارة امس الأربعاء 40 درجة مئوية ويرجح ألا تنخفض الحرارة حتى يوم غد الجمعة، كما لقي خمسة أشخاص آخرين مصرعهم في المقاطعات الشرقية في كندا.

وبحسب مصادر محلية شهدت منطقة جنوب أونتاريو أيضا ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتتخذ السلطات المحلية إجراءات عاجلة حيث نظمت السلطات مراكز مكيفة لاستقبال المواطنين في كل من مونتريال وتورنتو.

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