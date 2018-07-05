تركيا تسحب سفيريها من جنيف ولكسمبرغ

انقرة- الوئام:

قالت تقارير إخبارية إن تركيا قررت سحب سفيريها من جنيف ولكسمبرغ دون إبداء أية أسباب. وكان من بين السفراء الذين قررت تركيا سحبهم ناجي كورو وهو سفير تركيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الذي سبق وشغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد حكم حزب العدالة والتنمية.

وتلقى السفير كورو، وهو شقيق الكاتب الصحفي فهمي كورو، تعليمات بالعودة إلى أنقرة هذا الأسبوع. كما طلب منه قطع كل علاقاته بمنصبه في جنيف قبل نهاية الشهر.

وذكرت صحيفة سوزجو أن السفير الآخر الذي استدعته الخارجية بقرار مفاجئ عقب الانتخابات هو سفير تركيا لدى لوكسمبرج خلوق إيليجاك، الذي تبين أنه تلقى تعليمات مشابهة كالتي تلقاها السفير كورو وطلب منه العودة فورا إلى أنقرة.

وكشفت المصادر التي توصلت معهت الصحيفة من لكسمبرغ أن قرار استدعاء تركيا لسفيرها لدى لكسمبرغ لا يتعلق بالعلاقات بين البلدين وأنه ليست هناك أية أزمة بين البلدين في الوقت الراهن كما أنهم لم يتبلغوا حتى الآن قرار استدعاء السفير رسميًا.

ويدور الحديث في أروقة وزارة الخارجية عن احتمالية استدعاء سفير تركيا لدى لوكسمبرغ بسبب مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه خلال الإجراءات الاعتيادية للخارجية يتم سحب السفراء بقرار ينشر بصورة اعتيادية، كما يتم منح السفراء وقتا كافيا من أجل إقامة حفلات الوداع الاعتيادية.