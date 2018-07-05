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في تصعيد غير مسبوق

مئات الضربات الجوية في درعا السورية

مئات الضربات الجوية في درعا السورية
weam.co/530400
درعا - الوئام:

نفذت قوات النظام السوري وحليفتها روسيا مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا في جنوب سوريا، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء الهجوم على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

وأحصى المرصد: أكثر من 600 ضربة جوية بين غارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل أمس.

وقال مديره رامي عبد الرحمن: حول الطيران السوري والروسي هذه المناطق إلى جحيم.

ولفت إلى قصف هستيري لريف درعا في محاولة لاخضاع الفصائل بعد رفضها الاقتراح الروسي لوقف المعارك في جولة التفاوض الأخيرة عصر الأربعاء.

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