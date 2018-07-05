«الفيفا» يرفض انتقادات مارادونا

موسكو- الوئام:

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الانتقادات القاسية، التي وجهها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لحكم مباراة كولومبيا وإنجلترا، في دور الـ16 في مونديال روسيا لكرة القدم.

كان المنتخب الإنجليزي تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي في مونديال روسيا بعد الفوز على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح 3-4 وسط انتقادات شديدة للحكم، بعد احتسابه ضربة جزاء تقدمت بها إنجلترا في الوقت الأصلي الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وكان مارادونا قال في تصريحات صحافية: عانت كولومبيا من سرقة ضخمة في المباراة، الحكم غيغر، وهو أمريكي، يعرف قواعد لعبة البيسبول، وليس تلك الخاصة بكرة القدم، إنه لص.

وأضاف مارادونا: هاري كين ارتكب خطأ كبيراً، وبدلاً من محاسبته قام الحكم بمعاقبة منتخب كولومبيا الذي لم يرتكب لاعبوه أي خطأ، واحتسب ضربة جزاء لصالح إنجلترا، لماذا لم يستعن بتقنية الفيديو؟.

وقال فيفا إن التعليقات والتلميحات التي أدلى بها مارادونا غير مناسبة ولا أساس لها تماماً.

وأضاف فيفا أنه يأسف أن نقرأ مثل هذه التصريحات من لاعب كتب تاريخ لعبتنا”، ولفت فيفا إلى أنه يقيم أداء الحكم الأمريكي بشكل إيجابي.

وإلى جانب ضربة الجزاء، كان غيغر أشهر 6 بطاقات صفراء في وجه لاعبي كولومبيا من أصل 8 بطاقات أشهرها في هذه المباراة.