إرتفاع الصادرات السعودية غير البترولية

الرياض- الوئام:

ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية إلى 19.6 مليار ريال خلال أبريل الماضي، مقابل 15.5 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2017، بنسبة 26.5% وتعادل 4.1 مليار ريال مقارنة بـالشهر المماثل من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية في شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع مارس السابق، بمقدار 306 ملايين ريال وبنسبة 1.6%.

وتوزعت الصادرات غير البترولية على 10 أقسام، تصدرها في القيمة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنحو 6.4 مليار ريال، وبارتفاع 37.1% عن الشهر المماثل من 2017.

وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها نحو 5.4 مليار ريال خلال أبريل 2018، مقارنة مع 4.5 مليار ريال في أبريل 2017، بارتفاع 22.4%.

وارتفعت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها إلى 1.7 مليار ريال، مقارنة مع 1.3 مليار ريال، بزيادة 29%.