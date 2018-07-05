«السعودية» تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي

الرياض- الوئام:

صرح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ان المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الخامسة لهذا العام (2018) لاستيراد كمية (1.500.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- أكتوبر2018) موزعه على عدد (25) باخرة بواقع (18) باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر و (7) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة أن هذه المناقصة تعد الخامسة لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه وكانت المؤسسة قد اتمت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن.