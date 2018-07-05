انخفاض زوار قطر 40% خلال 5 أشهر

الرياض - الوئام:

انخفض أعداد الزوار والوافدين إلى قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 39.6% على أساس سنوي. بحسب قناة CNBC.

ونقلت القناة، عن للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، قولها إن عدد الزوار والوافدين بلغ بنهاية مايو من العام الجاري نحو 828.5 الف زائر، مقابل 1.37 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام 2017.

ويأتي الإنخفاض نتيجة لتراجع أعداد الزوار بسبب المقاطعة التي أعلنها عدد من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

ومثل الزوار من الدول الآسيوية 41% من الإجمالي الزوار والوافدين إلى قطر، ثم أوروبا بـ 31%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على 10% من الزوار بنحو 85 ألف زائر.

وبدأت الدوحة العام الماضي بإعفاء مواطني 80 دولة حول العالم من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها بغرض تشجيع وتنشيط الحركة السياحية في الدولة الخليجية، إلا أن تلك الإجراءات لم تثمر عن أي زيادات في الأعداد.