ادفع ليتم حبسك.. ليلة في زنزانة مانديلا مقابل 250 ألف دولار

وكالات - الوئام:

أطلقت مؤسسة «سي إي أو سليباوت» الخيرية مزادا على تمضية ليلة في الزنزانة التي كان يقبع فيها الزعيم الجنوب الافريقي الراحل نلسون مانديلا بطل الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، وذلك لتمويل برنامج لمساعدة المعتقلين.

وحققت المؤسسة شهرة لها من خلال اتاحتها لكبار المتمولين في العالم فرصة تمضية ليال في بعض من أغرب المواقع حول العالم لتمويل أعمال خيرية.

وكتبت المؤسسة عبر موقعها الالكتروني «لم يحصل أي مزاد من هذا النوع في تاريخ جنوب افريقيا».

وأضافت «الفائز بالمزاد سينال شرف تمضية ليلة في داخل الزنزانة التاريخية رقم 7 حيث أمضى مانديلا ثمانية عشر عاما».

وتحولت الزنزانة، والتي تأتي بطول 2,4 متر وعرض 2,1 متر في جزيرة روبن ايلاند قبالة سواحل مدينة كيب تاون، إلى واحدة من أشهر الزنزانات في العالم، بعدما أمضى فيها مانديلا أول رئيس أسود في تاريخ جنوب أفريقيا (1994-1999) حوالى عقدين من الزمن.

ويستقطب هذا السجن المتحف المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أكثر من 300 ألف زائر سنويا.

وأطلقت مؤسسة «سي إي أو سليباوت» هذه المبادرة قبيل الذكرى المئوية لولادة نلسون مانديلا في 18 يوليو.

وطُرحت تمضية ليلة هذه الذكرى (في الثامن عشر من الشهر الجاري) في الزنزانة بسعر أولي يبلغ 250 ألف دولار فيما تخطت المزايدات عبر الانترنت حتى الساعة 300 ألف دولار.