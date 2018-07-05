التعليقات: 0

عقوبة نقل أو تشغيل المتسللين

الجوازات: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال والترحيل للوافد في هذه الحالة

الجوازات: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال والترحيل للوافد في هذه الحالة
weam.co/530418
الرياض - حجب العصيمي - الوئام:

حذرت المديرية العامة للجوازات كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وقالت الجوازات، في بيان، إن كل من يقوم بتلك الأعمال يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين والغرامة المالية 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافداً، والتشهير به، ومصادرة وسيلة النقل وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وأكدت المديرية، على أصحاب المنشآت، عدم القيام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، وفي حال ارتكاب المنشأه لتلك المخالفات ستطبق بحقها عقوبة الغرامة المالية وقدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بها، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين، مع الترحيل إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وكانت الجوازات أوضحت أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لاتقل عن 15 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدا، وتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة لتصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ودعت المديرية، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة.

روابط ذات صلة

بعد 3 سنوات.. تشغيل أكبر حقل بحري للغاز في ليبيا

بعد 3 سنوات.. تشغيل أكبر حقل بحري للغاز في ليبيا
الجوازات : السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال والترحيل للوافد في هذه الحالة

الجوازات : السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال والترحيل للوافد في هذه الحالة
بالأسماء تعليم عفيف يعتمد حركة نقل قادة المدارس

بالأسماء تعليم عفيف يعتمد حركة نقل قادة المدارس
هذه عقوبة من يحمل سلاحا أو ذخيرة حربية

هذه عقوبة من يحمل سلاحا أو ذخيرة حربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>