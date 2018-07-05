التعليقات: 0

برصاص مجهولين بمحافظة سيستان

إغتيال رجل دين سني بارز في إيران

إغتيال رجل دين سني بارز في إيران
weam.co/530427
طهران- الوئام:

أفاد تقرير إخباري إيراني بأن رجل دين سني بارز اغتيل، اليوم الخميس، برصاص مجهولين في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا” عن مساعد حاكم مدينة خاش بالمحافظة، محمد أحمدي بولاغ، أن مولوي عبد الشكور كرد، الأستاذ البارز بالحوزة العلمية وجامعة خاش من أهل السنة، وهو من أئمة صلاة الجمعة لأهل السنة في خاش، اغتيل من قبل مجهولين أمام مسجد للسنة في المدينة.

وأكد بولاغ أن “الحادث كان مؤلما ومؤسفا”، وأن البحث جار للكشف عن المتورطين. وقال إن “مراسيم تشييع رجل الدين السني ستقام غدا الجمعة بمشاركة مختلف شرائح الشعب”.

روابط ذات صلة

الجيش الأمريكى ردًا على إيران: نتعهد بحماية ناقلات النفط فى الخليج 

الجيش الأمريكى ردًا على إيران: نتعهد بحماية ناقلات النفط فى الخليج 
تصريح غريب: ايران تتهم دول بسرقة الغيوم!

تصريح غريب: ايران تتهم دول بسرقة الغيوم!
بعد مهاجمة معارضي “الملالي”.. إرباك دبلوماسي لإيران خلال زيارة روحاني إلى أوروبا

بعد مهاجمة معارضي “الملالي”.. إرباك دبلوماسي لإيران خلال زيارة روحاني إلى أوروبا
التحالف يستعرض أدلة على الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي باليمن

التحالف يستعرض أدلة على الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي باليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>