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بالجامعات الحكومية والتقنية 

إعلان أسماء مرشحي ومرشحات المقابلات في الكليات الصحية

إعلان أسماء مرشحي ومرشحات المقابلات في الكليات الصحية
weam.co/530433
الرياض- الوئام:

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمنطقة الرياض اليوم عن أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في الكليات الصحية في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى المرشحات في كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومواعيد المقابلات.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مقابلات المرشحين والمرشحات ستبدأ من يوم الأحد 24/ 10/ 1439هـ حتى يوم الثلاثاء 26/10/1439هـ.

ودعت اللجنة المرشحين إلى مراجعة بوابة القبول الإلكتروني الموحد للتأكد من موعد و مكان المقابلة الخاص بهم عبر الرابط www.rbu-admit.edu.sa، بينما دعت المرشحات إلى التأكد من موعد مقابلتهن ومقرها عن طريق الرابط www.rgu-admit.edu.sa .

وأكدت اللجنة أنه سيتم استبعاد أي مرشح أو مرشحة يتغيب عن موعد المقابلة من بوابة القبول الإلكتروني نهائياً.

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