“البلديات” تعلن حصيلة إنجازات البنية التحتية في 3 سنوات

الرياض - الوئام:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنجاز مشاريع للطرق والسفلتة بطول (16,639) كيلومتر خلال الأعوام الثلاث الماضية (2015 /2017م) غطت جميع مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن “هذه المشاريع أدت إلى ارتفاع معدل نصيب الفرد من أطوال الطرق من ٣٫٣٥ م ط للفرد في ٢٠١٥م إلى ٤٫٢٧م ط للفرد في عام٢٠١٧م وكذلك إنشاء (80) جسراً و(27) نفقاًفي عدد من مدن المملكة، وذلك بمعدل نمو ارتفعمن 4% عام 2015 إلى 6% عام 2017م.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار برامج لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة؛ لتوسعة وتمديد وتطوير وسفلتة شبكات الطرق الحضرية والجسور والأنفاق، واستكمالها بمختلف المناطق؛ وفق خطط استراتيجية ودراسات وأوليات؛ لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدن وتلبية احتياجاته.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على تنفيذ خطط الصيانة والتشغيل المعتمدة والمجدولة لصيانة الشوارع الرئيسة والداخلية بالمحافظات والمدن، وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق من التصدعات والحفريات ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، بهدف المحافظة على صلاحيتها وسلامتها. وكذلك زيادة التغطية المتوازنة من الطرق والإسفلت والإنارة في المناطق الحضرية وفق الاحتياج الفعلي وكذلك تنفيذ مشاريع التقاطعات وفق الدراسات المرورية والمعايير والمواصفات العالمية وذلك لتقليل الاختناقات المرورية في المدن ذات الكثافة العالية لتسهيل التنقل داخل تلك المدن.

ونوهت إلى استخدام تقنية إنارة (LED) الموفرة للطاقة في الشوارع والطرق والميادين، حيث تم تحويل 18% من الإنارة إلى هذه التقنية خلال ثلاثة أعوام بعد ان كانت لا تتجاوز 1% عام 2015. حيث تم تركيب أكثر 80 الف مصباح . وأوضحت الوزارة انها تستهدف إحلال مانسبته 60% من أعمدة الإنارة باستخدام تقنية LED في مناطق المملكة خلال ال 3 سنوات القادمة.