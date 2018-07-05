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الإنتاج يرتفع 12.5%

مصر تؤكد موعد اكتفائها من الغاز الطبيعي

مصر تؤكد موعد اكتفائها من الغاز الطبيعي
weam.co/530436
القاهرة - الوئام:

قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه “من المتوقع أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري، بدعم من زيادة إنتاج حقل ظُهر”.

وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، على تصريحات سابقة، قال فيها إن “مصر تتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018”.

ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته 12.5 بالمئة مقارنة مع إنتاج قدره ستة مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، حيث من المنتظر وصول إنتاج حقل ظُهر إلى نحو ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 1.2 مليار حاليا.

وتوقع الوزير المصري أن يرتفع إنتاج الغاز تدريجيا إلى 6.5 مليار قدم مكعبة بنهاية أغسطس.

وكانت وزارة البترول قالت في أكتوبر الماضي إن مصر تتوقع تحقيق فائض في إنتاج الغاز الطبيعي بالسنة المالية 2018-2019 وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 5.342 مليار قدم مكعبة يوميا في العام
المالي 2017-2018.

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