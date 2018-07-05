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بعد إصابة شخصين أمس

بريطانيا تبلغ “حظر الأسلحة الكيميائية” بواقعة الغاز الأخيرة

بريطانيا تبلغ “حظر الأسلحة الكيميائية” بواقعة الغاز الأخيرة
weam.co/530438
وكالات - الوئام:

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن “بريطانيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بواقعة التسمم الأخيرة التي حدثت في انجلترا، وشملت التعرض لغاز الأعصاب نوفيتشوك”.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي: “أبلغنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يتعلق بالظروف الحالية”.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، مساء الأربعاء، أن البريطانيين اللذين عثر عليهما السبت بحالة حرجة في قرية قريبة من مدينة سالزبوري (حيث تم تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مارس 2018 بواسطة غاز الأعصاب السام نوفيتشوك) تعرضا لنفس المادة السامة.

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