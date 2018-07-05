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بعد قرار المدير الفني

النصر: كابانجا للبيع أو الإعارة

النصر: كابانجا للبيع أو الإعارة
weam.co/530439
الرياض - الوئام:

منح الأوروجوياني دانييل كارينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الضوء الأخضر لرحيل جونيور كابانجا عن صفوف الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ كارينيو إدارة النصر، برئاسة سعود آل سويلم بعدم حاجته إلى خدمات اللاعب الكونغولي.

ويخطط مسؤولو النصر حاليا لعرض كابانجا للإعارة أو البيع النهائي.

يذكر أن النصر تعاقد مع كابانجا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسمين ونصف.

ويرغب مسؤولو النصر في تدعيم صفوف الفريق الأول من أجل تقديم مستوى متميز في الموسم الجديد سواء في البطولات المحلية أو القارية.

وكان النصر أنهى موسمه محتلاً المركز الثالث برصيد 44 نقطة في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين.

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