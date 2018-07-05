سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال وضرب الأطفال

واس - الوئام:

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر يونيو المنصرم 31 طفلاً فلسطينياً جرى نقلهم إلى معتقل “عوفر”، بينهم 15 طفلاً تقل أعمارهم عن (16) عاماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني اليوم، إن المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في “عوفر”، فرضت غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأطفال خلال شهر يونيو من العام الجاري، بلغت قيمتها تقريبا 20 ألف دولار.

ووفقاً لنادي الأسير فإن 12 طفلاً تعرضوا للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقالهم، احدهم تعرض لعملية تحقيق استمرت (22) يوماً في مركز تحقيق “عسقلان” وهو الطفل طارق أمين عاشور، وقد صدرت بحق المعتقلين أحكام متفرقة أعلاها لمدة (24) شهراً، فيما صدر أمر اعتقال إداري للمرة الرابعة بحق الفتى الأسير حسام أبو خليفة لمدة أربعة أشهر.

وذكر نادي الأسير أن عدد الأطفال في معتقل “عوفر” وصل إلى (127) طفلاً، ضمن قرابة (350) طفلاً يحتجزهم الاحتلال في معتقلاته.