إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الملك فيصل

واس - الوئام:

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم، نتائج قبول الدفعة الأولى لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط، عبر بوابة القبول الإلكتروني، مشيرة إلى أن الطلبة الذين لم يتم قبولهم في الدفعة الأولى، سيتم قبولهم في الدفعات اللاحقة حسب توفر المقاعد الشاغرة، وبناء على نسبهم الموزونة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان, أن على المقبولين الدخول عبر حساب طلب القبول، وذلك بالضغط على أيقونة الموافقة على تأكيد القبول الإلكتروني، لاستكمال إجراءات قبولهم، مؤكدًا أن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة مساءً، وسيتم حينها إغلاق أيقونة تأكيد القبول الالكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فسيتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا.

وبين الدكتور الفريدان أن الجامعة قامت بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا على حسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كلياتها، وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسليا، حيث يقوم النظام الإلكتروني بإعطائه الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة).

وأفاد أن تأكيد القبول يتم إلكترونيًّا، حيث يجب على المتقدم الذي تم قبوله حجز مقعده إلكترونيًّا عبر حسابه الذي أنشأه في بوابة تقديم القبول الإلكتروني، وفي حال عدم تأكيد القبول فسيتم استبعاده نهائيًّا من القبول في الجامعة، مؤكدا على ألا يكون لدى الطالب أو الطلبة الذين يتم قبولهم في رغبة غير مرغوبة لهم، فإنه يجب عليهم تأكيد القبول إلكترونيًّا في حال أرادوا أن يتم قبولهم، أو أن يستمروا في المنافسة على ترقية القبول في الدفعة اللاحقة في حال توفر مقاعد شاغرة، لأنه في حال عدم التأكيد فإنه سيتم الاستبعاد نهائيًّا من القبول في الجامعة.

وأكد الدكتور الفريدان على ألا يكون لدى الطالب أو الطالبة المقبولين في الجامعة قبول في جامعتين في وقت واحد، أي يجب عليه إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، فسيتم إلغاء قبوله نهائيًّا من الجامعة، كما أن عدم تأكيد قبول الطالب أو الطالبة يعني أن طلب قبولهما في الجامعة ملغي نهائيًّا للسنة الحالية، مشيرًا إلى أن ترقية الرغبات تتم إلكترونيا للمتقدم في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة في حال توفر مقاعد شاغرة، موضحًا أن مرحلة القبول الإلكتروني تعني أن الطالب سوف يتابع عملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان دفعات القبول.

وأشار الى أن الطلبة الذين قبلوا في كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية هم مرشحون للقبول ولا يعد قبولهم نهائيًّا حتى يجتازوا المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما أو اجتياز أحدهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة المذكورة أعلاه، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحيّة من دون الرجوع الى صاحب طلب القبول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن تعليمات إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للمرشحين بالقبول لكليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية للطلاب والطالبات تنص بأن على جميع الطلبة المرشحين بالقبول في كلية الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية الذهاب أولا لمقر المقابلة الشخصية، وعليهم إحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية للطلاب/ الطالبات أو جواز السفر للطالبات اللاتي لا يملكن بطاقة الأحوال المدنية على أن يكون جواز السفر خاص بالطالبة فقط.

ولفت الى أن إجراء المقابلة الشخصية للطلاب سيكون بمبنى عمادة القبول والتسجيل مبنى رقم (1) في المدينة الجامعية، أما الطالبات فسيتم إجراء المقابلة الشخصية لهن في مبنى رقم (46) في القاعة رقم (1033) بالقرب من بوابة مدخل الطالبات رقم (4)، وقد تم تحديد موعد المقابلات أيام الإثنين والاربعاء 25 و 27 من شهر شوال الحالي، والإثنين 3 ذي القعدة القادم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وتقوم لجنة المقابلة الشخصية بتسليم الطالب أو الطالبة الكشف الطبي، ثم يقومان بالذهاب مباشرة إلى مجمع العيادات الطبية داخل الجامعة لإجراء الكشف الطبي، مؤكدا على أن الجامعة لا تسمح بإجراء الكشف الطبي خارجها سواء في المستشفيات الحكومية أم الخاصة، علمًا بأن دوام مجمع العيادات الطبية يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك طوال الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.