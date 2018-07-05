البورصة السعودية تغلق منخفضة

واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 69.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8177.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، والمتحدة للتأمين، وأمانة للتأمين، و العالمية، والدريس، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الحكير، والعقارية، ومجموعة الحكير، ومجموعة السريع، وبترو رابغ فكانت

الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.27% و 9.21%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.99 نقطة ليقفل عند مستوى 2960.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 552 ألف سهم تقاسمتها 147صفقة.